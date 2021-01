Viabilità Roma Regione Lazio del 22-01-2021 ore 11:30 (Di venerdì 22 gennaio 2021) Viabilità DEL 22 GENNAIO 2021 ORE 11:20 FEDERICO MONTI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO IN COLLABORAZIONE CON LA Regione Lazio. APRIAMO COL TRATTO URBANO DELLA A24, DOVE IL TRAFFICO È IN CORSO DI NORMALIZZAZIONE, RESIDUANO RALLENTAMENTI TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE IN DIREZIONE DI QUEST’ULTIMA; CODE A TRATTI SUL TRATTO INTERNO DELLA Roma-FIUMICINO TRA IL VIADOTTO DELLA MAGLIANA E L’EUR IN ENTRAMBE LE DIREZIONI; TRAFFICO INTENSO SULLA CASSIA TRA LA GIUSTINIANA E VIA DI GROTTAROSSA IN ENTRATA; SULLA FLAMINIA CODE TRA QUARTICCIOLO E MALBORGHETTO VERSO Roma; INFINE, TRAFFICO INTENSO SULLA PRENESTINA TRA OSTERIA DELL’OSA E VIA PONTE DI NONA VERSO LA CAPITALE. IN MERITO INVECE AL TRASPORTO PUBBLICO, RICORDIAMO CHE IN OCCASIONE DELLA RIAPERTURA ... Leggi su romadailynews (Di venerdì 22 gennaio 2021)DEL 22 GENNAIOORE 11:20 FEDERICO MONTI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO IN COLLABORAZIONE CON LA. APRIAMO COL TRATTO URBANO DELLA A24, DOVE IL TRAFFICO È IN CORSO DI NORMALIZZAZIONE, RESIDUANO RALLENTAMENTI TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE IN DIREZIONE DI QUEST’ULTIMA; CODE A TRATTI SUL TRATTO INTERNO DELLA-FIUMICINO TRA IL VIADOTTO DELLA MAGLIANA E L’EUR IN ENTRAMBE LE DIREZIONI; TRAFFICO INTENSO SULLA CASSIA TRA LA GIUSTINIANA E VIA DI GROTTAROSSA IN ENTRATA; SULLA FLAMINIA CODE TRA QUARTICCIOLO E MALBORGHETTO VERSO; INFINE, TRAFFICO INTENSO SULLA PRENESTINA TRA OSTERIA DELL’OSA E VIA PONTE DI NONA VERSO LA CAPITALE. IN MERITO INVECE AL TRASPORTO PUBBLICO, RICORDIAMO CHE IN OCCASIONE DELLA RIAPERTURA ...

romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Viabilità Roma Regione Lazio del 22-01-2021 ore 11:30' su @Spreaker #infomobilita_regione_lazio… - romamobilita : #Roma #viabilità traffico lungo il percorso, la Roma Tpl segnala ritardi per la linea 808. - TorinoClick : Modifiche alla viabilità di via Roma e di alcune vie circostanti nelle giornate di sabato 23 e domenica 24 gennaio… - romamobilita : #Roma #viabilità Segnalati rallentamenti per incidente su via Silicella altezza via Casilina. - romamobilita : #Roma #viabilità su via della Giustiniana, traffico rallentato per lavori nel tratto compreso tra via della Villa d… -

Ultime Notizie dalla rete : Viabilità Roma Autostrade e traffico, i tratti "da incubo" nei weekend d'estate. FOTO Sky Tg24