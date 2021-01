Vaccini Pfizer a chi paga di più? "Non ci risulta" dice Sandra Zampa (Di venerdì 22 gennaio 2021) AGI - Ritardi nella consegna dei Vaccini Pfizer, ma non solo. In giorni cruciali per la vaccinazione anti Covid, indiscrezioni raccontano di dosi fornite a chi pagherebbe di più. Ma la sottosegretaria alla Salute, Sandra Zampa, smentisce: "A noi non risulta, sarebbe una cosa gravissima. Bisogna dimostrarle certe cose". Sul fronte dei ritardi, ricorda: "Abbiamo già investito l'Avvocatura dello Stato di questa partita però io credo che oltre agli stati membri deve essere l'Europa che deve agire con molta decisione e fermezza nei confronti della Pfizer, avendo trattato per tutti e avendo una voce molto forte che rappresenta tutti gli Stati membri". "Ieri da Pfizer e da Ursula von der Leyen sono arrivate rassicurazioni - ha aggiunto - relativamente alla ... Leggi su agi (Di venerdì 22 gennaio 2021) AGI - Ritardi nella consegna dei, ma non solo. In giorni cruciali per la vaccinazione anti Covid, indiscrezioni raccontano di dosi fornite a chi pagherebbe di. Ma la sottosegretaria alla Salute,, smentisce: "A noi non, sarebbe una cosa gravissima. Bisogna dimostrarle certe cose". Sul fronte dei ritardi, ricorda: "Abbiamo già investito l'Avvocatura dello Stato di questa partita però io credo che oltre agli stati membri deve essere l'Europa che deve agire con molta decisione e fermezza nei confronti della, avendo trattato per tutti e avendo una voce molto forte che rappresenta tutti gli Stati membri". "Ieri dae da Ursula von der Leyen sono arrivate rassicurazioni - ha aggiunto - relativamente alla ...

riotta : Ma si, denunciamo @pfizer al Tar del Lazio, trasciniamoli in giudizio, mandiamo avvocati, sequestriamo i vaccini, c… - Agenzia_Ansa : #Ue, la prossima settimana #Pfizer consegnerà il 100% delle dosi previste. I ritardi accumulati saranno assorbiti e… - Agenzia_Ansa : #Arcuri: 'Da #Pfizer -20% di vaccini la prossima settimana, gran parte per la seconda dose'. 'A causa dei ritardi d… - robkapfas : RT @riotta: Ma si, denunciamo @pfizer al Tar del Lazio, trasciniamoli in giudizio, mandiamo avvocati, sequestriamo i vaccini, convochiamo l… - Luca80093108 : RT @Satiraptus: #Salvini critica il #Governo per il ritardo nella consegna dei #vaccini, ma la colpa è della #Pfizer. A breve dirà che gli… -