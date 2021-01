Udinese, l'addio a Lasagna dopo l'Inter. Nel mirino Diaw e Lammers (Di venerdì 22 gennaio 2021) Tre anni e mezzo e dirsi addio. Stanno per farlo Kevin Lasagna e l'Udinese. Sabato 23 gennaio potrebbe essere il giorno della separazione tra l'attaccante di San Benedetto Po e il club bianconero che ... Leggi su gazzetta (Di venerdì 22 gennaio 2021) Tre anni e mezzo e dirsi. Stanno per farlo Kevine l'. Sabato 23 gennaio potrebbe essere il giorno della separazione tra l'attaccante di San Benedetto Po e il club bianconero che ...

Effetto domino, Torino coinvolto tra centrocampo e attacco

Come era facile prevedere, dopo avere posizionato alcune tessere, il puzzle inizia a prendere forma in maniera sempre più delineata. L’effetto domino di questo calciomercato ...

