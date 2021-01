Traffico Roma del 22-01-2021 ore 08:00 (Di venerdì 22 gennaio 2021) Luceverde Roma Buongiorno e ben trovati dalla redazione Traffico in aumento su tutte le principali strade in ingresso in città code sulla diramazione Roma Sud tra Torrenova e il raccordo anulare lungo la carreggiata interna del raccordo anulare dalla diramazione Roma Sud alla Romanina altri code sul tratto Urbano della A24 da Portonaccio alla tangenziale est segnalati i poi diversi incidenti in via Cerchiara via di Salone a Primavalle in via Cogoleto in prossimità di via Cairo Montenotte e su Viale Guglielmo Marconi all’altezza di Piazzale Edison proseguono poi i lavori lungo il viadotto della Magliana si viaggia su carreggiata ridotta all’altezza di via del Cappellaccio rallentamenti e code dal video con l’ Colombo verso Fiumicino e da viale Newton in direzione dell’EUR lavori anche su via della ... Leggi su romadailynews (Di venerdì 22 gennaio 2021) LuceverdeBuongiorno e ben trovati dalla redazionein aumento su tutte le principali strade in ingresso in città code sulla diramazioneSud tra Torrenova e il raccordo anulare lungo la carreggiata interna del raccordo anulare dalla diramazioneSud allanina altri code sul tratto Urbano della A24 da Portonaccio alla tangenziale est segnalati i poi diversi incidenti in via Cerchiara via di Salone a Primavalle in via Cogoleto in prossimità di via Cairo Montenotte e su Viale Guglielmo Marconi all’altezza di Piazzale Edison proseguono poi i lavori lungo il viadotto della Magliana si viaggia su carreggiata ridotta all’altezza di via del Cappellaccio rallentamenti e code dal video con l’ Colombo verso Fiumicino e da viale Newton in direzione dell’EUR lavori anche su via della ...

TrafficoA : A24 - Roma - Coda A24 Roma-L'Aquila-Teramo Coda di 2 km tra Via Fiorentini e Bivio A24/Tangenziale est RM per Traffico Congesti... - romamobilita : #Roma #viabilità Traffico intenso a via Latina, tra via Raffaele de Cesare e l'Appia. - romamobilita : #Roma #viabilità Traffico intenso a viale Prospero Colonna, tra viale Giuseppe Sirtori e via Portuense - romamobilita : #Roma #viabilità Traffico intenso su via Aurelia Antica, tra via Aurelia-largo Perassi e via di Bravetta-largo Don Guanella - romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Traffico Roma del 22-01-2021 ore 08:00' su @Spreaker #incidenti_roma_oggi #traffico_roma_gra -

