Resident Evil | Village per PS5 supporterà le feature di DualSense | il Ray-Tracing e l' audio 3D

Ieri sera Resident Evil: Village si è finalmente mostrato nel primo video gameplay ed è stata confermata la demo esclusiva Maiden disponibile su PS5. In seguito all'evento dedicato all'atteso gioco di Capcom, il sito ufficiale di PlayStation ha aggiornato la descrizione di Village, svelando alcune interessanti caratteristiche. Stando a quanto comunicato da Sony, il nuovo Resident Evil supporterà le feature di DualSense, il Ray-Tracing e l'audio 3D su PS5.

