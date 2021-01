Pamela Prati, i commenti su Mark Caltagirone la fanno infuriare: le sue risposte (Di venerdì 22 gennaio 2021) È passato ormai tantissimo tempo dall’esplosione dell’affaire Caltagirone-Prati, ma pare che nessuno si ia dimenticato dei “buona primavera”, dei racconti delle colazioni con i figli del fantomatico promesso sposo, delle descrizioni di primi incontri passionali e delle paparazzate misteriose, con un uomo mai visibile in volto e mai visto veramente da anima viva. A distanza di un anno Pamela Prati, che si era voluta prendere una pausa dai social, ha ricominciato a postare video e foto, soprattutto su Instagram. Uno di questi la mostra in asciugamano dopo la doccia, mentre balla sensualmente mostrando la schiena nuda. Il post di Pamela PratiI commenti: “Dove sono i bambini?” Alcuni utenti però non sembrano particolarmente catturati dalla bellezza della ... Leggi su thesocialpost (Di venerdì 22 gennaio 2021) È passato ormai tantissimo tempo dall’esplosione dell’affaire, ma pare che nessuno si ia dimenticato dei “buona primavera”, dei racconti delle colazioni con i figli del fantomatico promesso sposo, delle descrizioni di primi incontri passionali e delle paparazzate misteriose, con un uomo mai visibile in volto e mai visto veramente da anima viva. A distanza di un anno, che si era voluta prendere una pausa dai social, ha ricominciato a postare video e foto, soprattutto su Instagram. Uno di questi la mostra in asciugamano dopo la doccia, mentre balla sensualmente mostrando la schiena nuda. Il post di: “Dove sono i bambini?” Alcuni utenti però non sembrano particolarmente catturati dalla bellezza della ...

