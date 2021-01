Pallanuoto | Giulia Viacava | “Non vediamo l’ora di scendere in acqua | l’Ungheria ci deve temere Domani non passerà nessuno”

Leggi su oasport

(Di venerdì 22 gennaio 2021) Una partita quasi di allenamento quella che oggi ha disputato il Setterosa nei quarti di finale del torneo Preolimpico difemminile. Successo senza patemi per le azzurre su Israele, con la testa già al match di: la banda di Paolo Zizza se la vedrà infatti con, in palio l’ultimo pass per i Giochi di Tokyo. Le dichiarazioni del portiere di riserva azzurro Loredana Sparano a fine gara ai microfoni della Rai: “Il mio è un ruolo molto difficile sotto il punto di vista mentale, devi essere sempre pronta. Quando meno te l’aspetti devi entrare e dare il massimo. È come se fossi sempre in, sin dai primi minuti. È un bellissimo gruppo, siamo tutte molto unite e coese, l’emozione è tanta. Ci giochiamo tutto in un giorno. Quest’anno abbiamo avuto tanti alti e bassi, con una preparazione ...