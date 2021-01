Omicidio Peter e Laura | spunta un possibile movente ma per la fidanzata di Benno il ragazzo è innocente

Leggi su ultimenotizieflash

(Di venerdì 22 gennaio 2021) L’abbiamo vista per pochi minuti anche a Chi l’ha visto, in una delle sue prime interviste televisive. Ladistenta a credere che il giovane quella sera, prima di andare da lei, abbia ucciso i suoi genitori. Eppure questa è la tesi degli inquirenti: pensano cheabbia uccisoNeumair e nelle ultime ore, si delinea anche quello che sarebbe ildi questo duplice. Nel frattempo dalla stampa arrivano indiscrezioni e rumor sulle indagini. Si dice chepotrebbe aver ucciso i suoi genitori nell’appartamento in cui avrebbe dovuto trasferirsi, e aver addirittura imbiancato successivamente, per coprire delle tracce ( tutte ipotesi da confermare). Si cerca di capire se davvero abbia potuto gettare i corpi dei ...