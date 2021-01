Netflix – Tribes of Europa | trama | trailer e data d’uscita

Leggi su giornal

(Di sabato 23 gennaio 2021)of Europe è una promettente ed interessante serie di genere fantascientifico-thriller di produzione tedesca che verrà distribuita dalla piattaforma streamingnelle prossime settimane. La stessaha lasciato pochi indizi su questa produzione fino allo scorso dicembre, quando ha rilasciato ilufficale attraverso il proprio canale Youtube. Di cosa si tratta Ambientato in un futuro distopico e non esattamente idilliaco,of Europe narra le avventure di tre fratelli in un’del 2074 che ha subito sconvolgimenti politici e sociali, riportando una larga fetta della popolazione a vivere realtà tribali. Lo stile estetico ricorda altre produzioni teutoniche presenti sulla piattaforma come Barbari e Dark ma anche atmosfere che riconducono un po’ alla serie ...