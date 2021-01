Lite sul vaccino tra 3 infermiere perché una non lo vuole | arrivano i carabinieri E il centro prelievi si blocca per oltre un’ora

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 22 gennaio 2021) Il dibattito sui vaccini in undi Cigliano, in provincia di Vercelli, ha reso necessario l’intervento dei. Protagoniste di un vero e proprio litigio sono state tre, due favorevoli alanti-Covid e una contraria. I militari sono intervenuti per placare gli animi non solo delle tre donne, ma anche del marito dell’infermiera “no-vax”, chiamato dalla donna in sua difesa. Il litigio è nato dal tentativo delle due colleghe di convincerla a vaccinarsi contro il Covid, ma la terza si è rifiutata, e si è arrabbiata a tal punto da richiedere aiuto al marito. Quel che è peggio è che la discussione ha provocato la sospensione perdelle attività del laboratorio, al cui interno c’erano molte persone in attesa. L’uomo, che ...