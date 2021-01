Il supermercato 100% digitale è la scommessa di 3 startup italiane (Di venerdì 22 gennaio 2021) (foto: Getty Images)Attuali, rapidi, snelli: i supermercati 100% digitali vanno alla carica del mercato dopo il boom dell’e-grocery nel 2020, per insidiare grande distribuzione e piattaforme di ecommerce multinazionali. Un modello di business giovane, privo di negozi fisici e con attori determinati a farsi largo nel mercato offrendo un’esperienza cliente efficiente con consegne a domicilio dalle 2 alle 24 ore nelle zone meglio servite, talvolta gratis e anche con prodotti del territorio. I supermercati full digital sono l’ultima novità nell’e-grocery, il settore cresciuto più di tutti nell’ecommerce nel 2020: +70% secondo l’Osservatorio digital innovation del Politecnico di Milano. Il valore raggiunto dalla spesa alimentare online è di 2,7 miliardi di euro (1,1 in più rispetto al 2019), ossia l’8,8% di tutti gli acquisti via web, con un’accelerazione delle vendite che ... Leggi su wired (Di venerdì 22 gennaio 2021) (foto: Getty Images)Attuali, rapidi, snelli: i supermercatidigitali vanno alla carica del mercato dopo il boom dell’e-grocery nel 2020, per insidiare grande distribuzione e piattaforme di ecommerce multinazionali. Un modello di business giovane, privo di negozi fisici e con attori determinati a farsi largo nel mercato offrendo un’esperienza cliente efficiente con consegne a domicilio dalle 2 alle 24 ore nelle zone meglio servite, talvolta gratis e anche con prodotti del territorio. I supermercati full digital sono l’ultima novità nell’e-grocery, il settore cresciuto più di tutti nell’ecommerce nel 2020: +70% secondo l’Osservatorio digital innovation del Politecnico di Milano. Il valore raggiunto dalla spesa alimentare online è di 2,7 miliardi di euro (1,1 in più rispetto al 2019), ossia l’8,8% di tutti gli acquisti via web, con un’accelerazione delle vendite che ...

