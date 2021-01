GF Vip | Stefania Orlando non sta bene | “Voglio andare in ospedale…”

Leggi su kontrokultura

(Di venerdì 22 gennaio 2021) Momento nero perLa diretta del lunedì si è rivelata particolarmente difficile per. Quest’ultima infatti, ha visionato una clip tratta dalla puntata di Domenica Live del giorno prima in cui l’ex marito Andrea Roncato ha fatto delle dichiarazioni molto forti. Nello specifico, l’uomo ha detto che il loro matrimonio è giunto al capolinea perché la gieffina lo avrebbe tradito con un altro uomo. In più, la conduttrice è stata pesantemente attaccata dalla figlia della nuova moglie di Roncato. Per tale ragione, dopo aver minacciato di lasciare la casa del Grande Fratello Vip 5, la donna ha iniziato ad accusare i sintomi della febbre dicendo agli altri di voler uscire dal reality show. La gieffina vuolein ospedale perché ha la febbre Chi ha seguiti la puntata del ...