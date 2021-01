GF Vip 5, Tommaso Zorzi parla dei Damellis e scatena l’ironia del web (Di venerdì 22 gennaio 2021) Nella Casa del Grande Fratello Vip 5 ancora una volta si è parlato di Andrea Damante e Giulia De Lellis. In particolare, sono stati Tommaso Zorzi, Andrea Zelletta (amico di Damante) e Pierpaolo Pretelli ha tirare fuori il nome della famosa influencer di Pomezia. Alla domanda di Zelletta se Giulia vivesse a Roma o a Milano, Zorzi ha risposto che a settembre la De Lellis stava cercando casa a Milano per stare vicina ad Andrea Damante, col quale però non aveva intenzione di convivere. L’influencer ha poi dichiarato che come coppia i Damellis gli piacciono e che spera stiano ancora insieme. Per chi è fuori, tuttavia, Andrea Damante e Giulia De Lellis come coppia sono acqua passata da tempo ormai: lui è fidanzato con la giovanissima attrice Elisa Visari, lei si è messa con un ex amico di lui, il rampollo ... Leggi su anticipazionitv (Di venerdì 22 gennaio 2021) Nella Casa del Grande Fratello Vip 5 ancora una volta si èto di Andrea Damante e Giulia De Lellis. In particolare, sono stati, Andrea Zelletta (amico di Damante) e Pierpaolo Pretelli ha tirare fuori il nome della famosa influencer di Pomezia. Alla domanda di Zelletta se Giulia vivesse a Roma o a Milano,ha risposto che a settembre la De Lellis stava cercando casa a Milano per stare vicina ad Andrea Damante, col quale però non aveva intenzione di convivere. L’influencer ha poi dichiarato che come coppia igli piacciono e che spera stiano ancora insieme. Per chi è fuori, tuttavia, Andrea Damante e Giulia De Lellis come coppia sono acqua passata da tempo ormai: lui è fidanzato con la giovanissima attrice Elisa Visari, lei si è messa con un ex amico di lui, il rampollo ...

