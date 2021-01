Formula 1, Marko: “A Monaco stanno lavorando a un piano per accogliere una parte di pubblico” (Di venerdì 22 gennaio 2021) La situazione pandemica attuale ha chiaramente messo in dubbio la disputa delle gare cittadine anche nella prossima stagione. Dopo la cancellazione del 2020 torna ad essere forte oggetto di discussione la tappa di Monte Carlo, ma l’Automobile Club de Monaco ha ribadito con forza la sua presenza, e secondo Helmut Marko, consulente della RedBull, gli organizzatori della gara del Principato starebbero addirittura lavorando a un piano per accogliere una parte di pubblico nelle tre giornate a fine maggio. Marko ha dichiarato: “Ho sentito che stanno lavorando su un’idea per permettere alla gara di svolgersi con la metà degli spettatori che normalmente si possono accogliere. Il nuovo CEO della ... Leggi su sportface (Di venerdì 22 gennaio 2021) La situazione pandemica attuale ha chiaramente messo in dubbio la disputa delle gare cittadine anche nella prossima stagione. Dopo la cancellazione del 2020 torna ad essere forte oggetto di discussione la tappa di Monte Carlo, ma l’Automobile Club deha ribadito con forza la sua presenza, e secondo Helmut, consulente della RedBull, gli organizzatori della gara del Principato starebbero addiritturaa unperunadinelle tre giornate a fine maggio.ha dichiarato: “Ho sentito chesu un’idea per permettere alla gara di svolgersi con la metà degli spettatori che normalmente si possono. Il nuovo CEO della ...

