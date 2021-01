Covid, lavoratori in smart working saliti a oltre il 14% (Di venerdì 22 gennaio 2021) ROMA (ITALPRESS) – Nella prima metà del 2020 oltre il 14% dei lavoratori del settore privato non agricolo ha lavorato da remoto; nel 2019 era meno dell'1,5%. L'incremento ha riguardato soprattutto donne, lavoratori di grandi imprese e specifici settori a mansioni più “telelavorabili” (in particolare informazione e comunicazione, nonchè attività finanziarie e assicurative). E' quanto emerge da uno studio di Bankitalia pubblicato nella serie “Note Covid-19 – Il lavoro da remoto in Italia durante la pandemia”, che analizza i lavoratori del settore privato; le imprese del settore privato e le amministrazioni pubbliche. Lo studio evidenzia che il numero dei lavoratori interessati è cresciuto da meno di 200 mila a 1,8 milioni e in media i dipendenti in smart ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 22 gennaio 2021) ROMA (ITALPRESS) – Nella prima metà del 2020il 14% deidel settore privato non agricolo ha lavorato da remoto; nel 2019 era meno dell'1,5%. L'incremento ha riguardato soprattutto donne,di grandi imprese e specifici settori a mansioni più “telelavorabili” (in particolare informazione e comunicazione, nonchè attività finanziarie e assicurative). E' quanto emerge da uno studio di Bankitalia pubblicato nella serie “Note-19 – Il lavoro da remoto in Italia durante la pandemia”, che analizza idel settore privato; le imprese del settore privato e le amministrazioni pubbliche. Lo studio evidenzia che il numero deiinteressati è cresciuto da meno di 200 mila a 1,8 milioni e in media i dipendenti in...

ROMA (ITALPRESS) – Nella prima metà del 2020 oltre il 14% dei lavoratori del settore privato non agricolo ha lavorato da remoto; nel 2019 era ...

