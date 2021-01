Cesa e il pranzo con l’uomo del clan intercettato dalla Dia

Leggi su nextquotidiano

(Di venerdì 22 gennaio 2021) Lorenzoè indagato a piede libero per associazione a delinquere aggravata dal metodo mafioso nell’ambito dell’operazione Basso profilo della procura antimafia di Catanzaro diretta da Nicola Gratteri, secondo la quale l’ex segretario UDC sarebbe stato il terminale ultimo di un’associazione a delinquere costruita in nome e per conto deicrotonesi. “Gli Arena, i Grande Aracri, i Bonaventura, che da Cutro e Isola Capo Rizzuto puntavano ad accaparrarsi appalti e forniture in tutta Italia senza passare dalle gare o grazie a bandi cuciti addosso” spiega Alessia Candito su Repubblica che racconta l’intercettazione di un, avvenuto nel 2017, in cui erano presenti l’imprenditore Antonio Gallo e Lorenzo, che all’epoca era eurodeputato. Gallo è stato arrestato su richiesta della procura di Catanzaro insieme ad ...