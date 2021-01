Blackout Challenge, un ragazzo su cinque ci ha provato almeno una volta (Di venerdì 22 gennaio 2021) Secondo i dati raccolti da Skuola.net, 1 ragazzo su 6 conosce questa Challenge online e, tra loro, 1 su 5 ci ha provato almeno una volta. La motivazione più frequente? Quella di pubblicare un video che diventi virale sui social (56%). Ma c’è chi lo fa solo per gioco (10%), per provare la sensazione del Blackout (8%) o addirittura per avere una scusa per saltare la scuola (5%) La tragica vicenda di Antonella, la bambina di 10 anni morta per aver sfidato la sorte in un assurdo “gioco” social, riaccende i riflettori sulla pericolosa moda delle Challenge online e, in particolare, della più diffusa tra esse: la Blackout Challenge (che invita i partecipanti letteralmente a soffocarsi per vedere l’effetto che fa). Stavolta ... Leggi su huffingtonpost (Di venerdì 22 gennaio 2021) Secondo i dati raccolti da Skuola.net, 1su 6 conosce questaonline e, tra loro, 1 su 5 ci hauna. La motivazione più frequente? Quella di pubblicare un video che diventi virale sui social (56%). Ma c’è chi lo fa solo per gioco (10%), per provare la sensazione del(8%) o addirittura per avere una scusa per saltare la scuola (5%) La tragica vicenda di Antonella, la bambina di 10 anni morta per aver sfidato la sorte in un assurdo “gioco” social, riaccende i riflettori sulla pericolosa moda delleonline e, in particolare, della più diffusa tra esse: la(che invita i partecipanti letteralmente a soffocarsi per vedere l’effetto che fa). Sta...

