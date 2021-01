Asia Argento | il racconto choc | mi ha drogata e violentata

Leggi su howtodofor

(Di venerdì 22 gennaio 2021) Il rapporto difficile con la madre, la carriera, la violenza che avrebbe subito non solo da Harvey Weinstein ma anche da un altro personaggio importante del mondo del cinema: Rob Cohen.racconta gioie e dolori nell'intervista al Corriere della sera che anticipa l'uscita del suo libro autobiografico Anatomia di un cuore selvaggio. E parla per la prima volta degli abusi di cui accusa il regista americano che la diresse nel film "xXx", action con Vin Diesel. Chi è Rob Cohen,lo accusa di stupro "È la prima volta che parlo di Cohen", racconta l'attrice "Successe nel 2002 mentre giravamo xXx. Abusò di me facendomi bere il Ghb (la droga dello stupri, ndr), ne aveva una bottiglia. Ai tempi sinceramente non sapevo cosa fosse. Mi sono svegliata la mattina nuda nel suo letto. È la verità. La cosa ...