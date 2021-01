Uomini e donne | registrazione 20 gennaio | Veronica Ursida vuole tornare nel programma!

Leggi su tutto.tv

(Di giovedì 21 gennaio 2021) A distanza di sole 24 ore dall’ultima, dame e cavalieri si sono ritrovati di nuovo nello studio diper registrare una nuova puntata. Come di consueto si è iniziato con Gemma Galgani la quale, dopo aver accusato la scorsa volta Maurizio di avere un’amante, non ha ancora portato le prove. Maria De Filippi ha invece rivelato che l’ex dama, da diverso tempo sta chiedendo di rientrare nel programma. Come mai la redazione non l’ha ancora invitata? Scopriamolo insieme leggendo le anticipazioni fornite da Il Vicolo delle news, che ci riportano anche un nuovo duro scontro tra Aurora e Giancarlo. U&D, nuove accuse di Giancarlo ad Aurora nelladel 20Dopo quanto avvenuto nella...