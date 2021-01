Preziosi | “Scamacca? Serve una palla di vetro per sapere se sarà nostro anche alla fine del mercato”

Leggi su alfredopedulla

(Di giovedì 21 gennaio 2021) Enrico, presidente del Genoa, ha parlato così al termine dell’Assemblea di Lega Serie A di oggi: “Un confronto andato benissimo, come sempre. Polemica sul presidente? Siamo in democrazia, ma conta il risultato finale”, ha detto ai giornalisti presenti. Novità su?“Che se ne parli sono contento, è un giocatoree resterà con noi. Se resteràdopo ladelunadi, ma non ce l’ho”. Stefano Messina sta cercando di facilitare la cessione del club:“Se si sta muovendo non lo so, non ho nessun tipo di segnale. La mia idea non è cambiata, è il momento di lasciare ma servono le garanzie necessarie, non possiamo lasciare il club a chiunque”. Lammers?“E’ un giocatore che ci ...