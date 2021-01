Perché Giulia Salemi sarà ospite a La pupa e il secchione se è ancora al GF Vip? (Di giovedì 21 gennaio 2021) Stasera su Italia 1 inizierà la quarta edizione de La pupa e il secchione, il docu-reality che mette in collegamento pupe e secchioni (e viceversa). Tra i nomi degli ospiti che prenderanno parte alla nuova stagione figura anche quello di Giulia Salemi, l’affascinante influencer italo-persiana. In molti in queste ore si stanno domandando come sia possibile che Giulia approdi a La pupa e il secchione se è ancora a tutti gli effetti una concorrente del Grande Fratello Vip 5, che come tutti gli altri ha ricevuto da Alfonso Signorini la notizia dell’ennesimo rinvio della data della finalissima. Siamo di fronte a un caso di ubiquità? In realtà la spiegazione è molto più semplice di quella che potete immaginare. Ecco Perché ... Leggi su tutto.tv (Di giovedì 21 gennaio 2021) Stasera su Italia 1 inizierà la quarta edizione de Lae il, il docu-reality che mette in collegamento pupe e secchioni (e viceversa). Tra i nomi degli ospiti che prenderanno parte alla nuova stagione figura anche quello di, l’affascinante influencer italo-persiana. In molti in queste ore si stanno domandando come sia possibile cheapprodi a Lae ilse èa tutti gli effetti una concorrente del Grande Fratello5, che come tutti gli altri ha ricevuto da Alfonso Signorini la notizia dell’ennesimo rinvio della data della finalissima. Siamo di fronte a un caso di ubiquità? In realtà la spiegazione è molto più semplice di quella che potete immaginare. Ecco...

giuliainnocenzi : Ho potuto spiegare a un pubblico vasto perché ho deciso di non uccidere per mangiare e perché gli allevamenti inten… - amata_giulia : @La7tv @myrtamerlino @alanfriedmanit Non è la prima volta che lo dice...si vergogni ! Ma poi chi è ? Perchè lo invitate? - itsmc17 : RT @drinkthiscola: Giulia: Perché non viene nessuna delle mie ragazze ad urlare? Pier con la vocina: Giulia sei fantastica!!! MI SEMBRA… - rainofsweets17 : RT @__Natalia_m: Zenga: Hannah Montana era bellissimo Giulia: ma perchè te guardavi Hannah Montana? Zenga: certo, su Disney Channel guard… - lazyloubear : RT @__Natalia_m: Zenga: Hannah Montana era bellissimo Giulia: ma perchè te guardavi Hannah Montana? Zenga: certo, su Disney Channel guard… -

Ultime Notizie dalla rete : Perché Giulia Nuovo Dpcm gennaio 2021, così si entra subito in zona rossa. Con Rt a 0,50 scatta invece la fascia bianca Corriere della Sera