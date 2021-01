Paura a Roma | scoppia un incendio in un appuntamento | il fumo avvolge l’intero palazzo

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di giovedì 21 gennaio 2021) Attimi diieri ain uno stabile situato in Via Giovanni Faber al civico numero 12 dove, a causa di un. I Vigili del Fuoco sono immediatamente intervenuti sul posto con due squadre e l’autoscala: fortunatamente nessuna persona è rimasta coinvolta. Disagi per i condomini a causa delsprigionato dall’. Ad ogni modo gli operatori sono riusciti, in breve tempo, ad estinguere le fiamme e mettere in sicurezza l’abitazione interessata. Sul posto presente anche il 118 e le FF.OO. su Il Corriere della Città.