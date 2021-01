“Non rispondere a queste chiamate!”: ecco i numeri di telefono truffa (Di giovedì 21 gennaio 2021) Le truffe telefoniche sono sempre quelle più utilizzate nel nostro Paese, sia per quanto la telefonia mobile che quella fissa. Solo nel 2020 sono state segnalati oltre 47.000 tentativi di truffa telefonica alle forze dell’ordine, mentre chissà quante ne sono state messe a segno. Purtroppo a rimetterci spesso sono le persone anziane che vengono facilmente raggirate da Call Center che promettono cambi di gestore a prezzi vantaggiosissimi. Cosa si nasconde dietro le truffe telefoniche Quale il vero motivo per il quale esistono le truffe telefoniche? E’ molto semplice. Non essendoci più bisogno di firmare un contratto cartaceo per attivare un abbonamento con una qualsiasi compagnia telefonica, ma bensì basta dare il consenso alla registrazione della chiamata, i truffatori non fanno altro che spingere chi c’è dall’altra parte della cornetta a rilasciare i ... Leggi su android-news.eu (Di giovedì 21 gennaio 2021) Le truffe telefoniche sono sempre quelle più utilizzate nel nostro Paese, sia per quanto la telefonia mobile che quella fissa. Solo nel 2020 sono state segnalati oltre 47.000 tentativi ditelefonica alle forze dell’ordine, mentre chissà quante ne sono state messe a segno. Purtroppo a rimetterci spesso sono le persone anziane che vengono facilmente raggirate da Call Center che promettono cambi di gestore a prezzi vantaggiosissimi. Cosa si nasconde dietro le truffe telefoniche Quale il vero motivo per il quale esistono le truffe telefoniche? E’ molto semplice. Non essendoci più bisogno di firmare un contratto cartaceo per attivare un abbonamento con una qualsiasi compagnia telefonica, ma bensì basta dare il consenso alla registrazione della chiamata, itori non fanno altro che spingere chi c’è dall’altra parte della cornetta a rilasciare i ...

lucianonobili : “Con il suk delle poltrone non si può governare un paese. Quando ponevamo questioni di merito, ci offrivano i minis… - francescocosta : Mi avete taggato in un sacco di tweet e non riesco a rispondere a tutti. Grazie però, davvero. Oggi è uscito “Una s… - BentivogliMarco : Queste crociate digitali pro-contro #Conte sono ridicole. Servono a non rispondere mai nel merito. E' adeguato il… - Luca190499 : RT @Droghiere: Perché dovrei dire “non lo so, non so proprio cosa dirti, non so rispondere alla tua domanda, non ne ho la minima idea” quan… - arianna_moro : @GiuseppeConteIT sicuramente non avrà le palle per rispondere. CHE pena -

Ultime Notizie dalla rete : Non rispondere “Non rispondere a queste chiamate!”: ecco i numeri di telefono truffa Android News Madalina Ghenea sui social: "Non sono fidanzata"

Jonathan Rea: “Non ho nessuna paura della MotoGP”

