Napoli, Gattuso: 'Le lacrime di Insigne? Non abbiamo perso per colpa sua. Un rigore si può anche sbagliare' (Di giovedì 21 gennaio 2021) Gattuso difende Insigne, uscito dal campo in lacrime, e il Napoli, sconfitto a Reggio Emilia: 'S bagliare un rigore ci sta in una finale, conta un pò la sfortuna. Lorenzo non deve avere rammarico, se ... Leggi su leggo (Di giovedì 21 gennaio 2021)difende, uscito dal campo in, e il, sconfitto a Reggio Emilia: 'S bagliare unci sta in una finale, conta un pò la sfortuna. Lorenzo non deve avere rammarico, se ...

ZZiliani : #Supercoppa con merito alla Juventus che nel 2° t. domina un Napoli sostanzialmente impotente. In un'estemporanea a… - Corriere : Supercoppa, Juve-Napoli è Pirlo-Gattuso: «Noi come Bud Spencer e Terence Hill» - GoalItalia : 'Non ricordo azioni pericolose della Juventus' Gattuso applaude la propria squadra dopo #JuveNapoli ??? - GermanoCroce : @CucchiRiccardo Stimatissimo Dott. Cucchi come vede questa permanenza di Gattuso a Napoli che dopo un anno e mezzo… - daVincenzoCh : @napolista Di sicuro Gattuso non è quello che serve al Napoli. -