Miozzo Cts | ' Chiudere le frontiere per arginare le varianti Covid sarebbe giusto | ma è impraticabile'

(Di giovedì 21 gennaio 2021) Il coordinatore del Comitato tecnico scientifico Agostino, intervistato a Sky Tg24, ha parlato della possibilità dilecon altri paesi per evitare il rischio che si ...

Corriere : Scuole chiuse, Miozzo (Cts): «Ci sono le condizioni per riaprirle, a rischio il futuro dei nostri giovani» - lucainge_tweet : Miozzo (Cts) sul ritardo di Pfizer: Nodo logistico, ritardo superato - TgrRai : #COVID19 Agostino Miozzo (coordinatore Cts):'Se è vero quello che ci dice Pfizer ovvero che il problema è stato sup… - occhio_notizie : Covid, Miozzo: “Varianti? Servono lockdown e chiusura delle frontiere” - zazoomblog : Covid-19 Miozzo (CTS): “La cabina di regia domani darà i dati settimanali poi Speranza deciderà i colori” - #Covid… -

Ultime Notizie dalla rete : Miozzo Cts

Siamo già nella terza ondata? Non ancora, ma è la seconda ondata che continua. Lo ha detto il coordinatore del Comitato Tecnico Scientifico Agostino Miozzo, ospite di SkyTg24, ...Il coordinatore del Cts: "Chiudere le frontiere sarebbe ovviamente una decisione risolutiva, ma è difficilmente realizzabile. In teoria sarebbe da fare, ma è impossibile da mettere in pratica" ...