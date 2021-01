Immuni, sito fake fa scaricare un virus informatico: fate attenzione (Di giovedì 21 gennaio 2021) La Cert-Agid, struttura del Governo che si occupa di cybersicurezza, ha lanciato l’allarme riguardante un sito fake dell’app Immuni La Cert-Agid, struttura governativa che si occupa di cyber-sicurezza, ha lanciato un allarma in merito ad un sito fasullo dell’app Immuni. “I criminali informatici stanno diffondendo una versione fake della stessa app attraverso domini creati ad L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di giovedì 21 gennaio 2021) La Cert-Agid, struttura del Governo che si occupa di cybersicurezza, ha lanciato l’allarme riguardante undell’appLa Cert-Agid, struttura governativa che si occupa di cyber-sicurezza, ha lanciato un allarma in merito ad unfasullo dell’app. “I criminali informatici stanno diffondendo una versionedella stessa app attraverso domini creati ad L'articolo proviene da Inews.it.

