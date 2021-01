Il principe e la first lady | quella lunga amicizia tra Harry d’Inghilterra e Jill Biden

Leggi su vanityfair

(Di giovedì 21 gennaio 2021) Quando nel 2012 Harry d’Inghilterra visitò gli Stati Uniti, le foto-scandalo del principe seminudo a Las Vegas fecero il giro del mondo. Baldoria a parte, Harry trovò anche il tempo di adempiere a un impegno da royal partecipando a Washington a un ricevimento in onore degli ex veterani americani e britannici feriti in combattimento. Fu lì che conobbe Jill Biden, allora «second lady» degli Stati Uniti.