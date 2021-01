Greta Thunberg “trolla” Donald Trump: “Un vecchietto felice con un radioso futuro davanti” (Di giovedì 21 gennaio 2021) Il vecchietto dove lo metto? Greta Thunberg trolla con un tweet l’addio di Donald Trump e i social vanno in tilt. L’attivista ambientalista svedese ha salutato con ironia l’ex presidente degli Stati Uniti dal lungo ciuffo arancione trattandolo un po’ come un umarell. “Sembra un vecchietto molto felice con un radioso futuro davanti. È bello da vedere”, ha twittato Greta commentando la foto di Trump che sale per l’ultima volta la scaletta dell’Air Force One. L’attivista svedese ha ripreso un celebre tweet di Trump, con il quale ha battibeccato via Twitter più volte, che la sfotteva dopo il suo intervento all’Onu: “Sembra una giovane molto ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 21 gennaio 2021) Ildove lo metto?con un tweet l’addio die i social vanno in tilt. L’attivista ambientalista svedese ha salutato con ironia l’ex presidente degli Stati Uniti dal lungo ciuffo arancione trattandolo un po’ come un umarell. “Sembra unmoltocon un. È bello da vedere”, ha twittatocommentando la foto diche sale per l’ultima volta la scaletta dell’Air Force One. L’attivista svedese ha ripreso un celebre tweet di, con il quale ha battibeccato via Twitter più volte, che la sfotteva dopo il suo intervento all’Onu: “Sembra una giovane molto ...

Open_gol : La vendetta di Greta - Noovyis : (Greta Thunberg “trolla” Donald Trump: “Un vecchietto felice con un radioso futuro davanti”) Playhitmusic - - giomo2 : RT @Bufalenet: Trump lascia la Casa Bianca. Questa è la notizia che sta facendo il giro del web in questi minuti, dopo la lunga battaglia c… - Bufalenet : Trump lascia la Casa Bianca. Questa è la notizia che sta facendo il giro del web in questi minuti, dopo la lunga ba… - moonshadow_369 : 'Come legarsela al dito', a tutorial by Greta Thunberg??? -