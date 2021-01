Grave lutto per Anna Safroncik. “È un dolore immenso perderti”: tutti stretti al dolore dell’attrice (Di giovedì 21 gennaio 2021) Davvero un brutto momento per Anna Safroncik. La bella attrice di origine ucraina che ricordiamo bene in Centovetrine e ne Le tre rose di Eva è stata colpita da un Grave lutto nelle ultime ore. È stata lei stessa a dare la notizia ai tanti fan di Instagram: ha pubblicato sul social la foto che la ritrae al suo fianco annunciando al suo pubblico il lutto che l’ha travolta e che in queste ore l’ha addolorata. La Safroncik ha infatti dovuto dire addio alla sua amata nonna. Nel post non ha spiegato cosa è successo alla sua “babushka” (parola usata nei paesi slavi che indica “nonna” o “anziana signora”) ma sembra che la sua morte sia arrivata non per via del Covid che tanti artisti sta toccando da vicino in questi mesi. (Continua dopo la foto) “Buon viaggio mia adorata nonna – si è ... Leggi su caffeinamagazine (Di giovedì 21 gennaio 2021) Davvero un brutto momento per. La bella attrice di origine ucraina che ricordiamo bene in Centovetrine e ne Le tre rose di Eva è stata colpita da unnelle ultime ore. È stata lei stessa a dare la notizia ai tanti fan di Instagram: ha pubblicato sul social la foto che la ritrae al suo fianco annunciando al suo pubblico ilche l’ha travolta e che in queste ore l’ha addolorata. Laha infatti dovuto dire addio alla sua amata nonna. Nel post non ha spiegato cosa è successo alla sua “babushka” (parola usata nei paesi slavi che indica “nonna” o “anziana signora”) ma sembra che la sua morte sia arrivata non per via del Covid che tanti artisti sta toccando da vicino in questi mesi. (Continua dopo la foto) “Buon viaggio mia adorata nonna – si è ...

sportface2016 : #Pallanuoto, grave lutto per il Settebello: è morto il fisioterapista dell'Italia Luca #Mamprin a 40 anni - giorgiomaresi : Volevo fare le NOSTRE sentite CONDOGLIANZE ai sig. Varriale , Rimedio , Lollobrigida, Antinelli e tutta la Redazion… - teresacapitanio : Ballando con le stelle, grave lutto per l’ex protagonista: “Il covid ha vinto, mio fratello ci ha lasciato” - zazoomblog : Grave lutto per Lina Sastri morto il fratello Carmine: “Era un gigante” - #Grave #lutto #Sastri #morto #fratello - tweetnewsit : Grave lutto per l’attrice: “Carmine non può morire è indimenticabile!” -

Ultime Notizie dalla rete : Grave lutto Grave lutto a Piedimonte, dolore in Comune Corriere CE paolo tassu

Notizie recenti. Lutto nel calcio di Sassari, scomparso Paolo Tassu: storico dirigente del Latte Dolce; Nell’elenco dei positivi di Ossi anche una persona morta 12 anni fa; Dal ...

Lutto nel calcio di Sassari, scomparso Paolo Tassu: storico dirigente del Latte Dolce

Un grave lutto ha colpito stanotte la società di calcio sassarese del Latte Dolce che perde Paolo Tassu, 63 anni, storico dirigente della squadra.

Notizie recenti. Lutto nel calcio di Sassari, scomparso Paolo Tassu: storico dirigente del Latte Dolce; Nell’elenco dei positivi di Ossi anche una persona morta 12 anni fa; Dal ...Un grave lutto ha colpito stanotte la società di calcio sassarese del Latte Dolce che perde Paolo Tassu, 63 anni, storico dirigente della squadra.