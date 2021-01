**Governo: Renzi tende mano ‘pronti a confronto’, continua pressing su gruppi Iv** (2) (Di giovedì 21 gennaio 2021) (Adnkronos) – L’accerchiamento sui gruppi Iv continua. continuano ad essere dati in bilico almeno due senatori, i ‘soliti’ Eugenio Comincini e Leonardo Grimani. Del primo, già ieri, si dava per certa la formalizzazione dell’addio a Iv. Ma ancora non è arrivata. Tra gli ‘attenzionati’ anche Anna Maria Parente, Mauro Marino (positivo al Covid e assente in questi giorni), si parla anche Giuseppe Cucca. “Tanti che vedono i loro nomi sui giornali, chiamano per dire che non è vero”, dicono dal quartier generale Renziano. Ma c’è anche la consapevolezza che l’idea di finire all’opposizione con Matteo Salvini crei non poche perplessità. E ci sarebbero anche deputati (oltre a Vito De Filippo e Michela Rostan già usciti) in riflessione, tra questi viene dato Massimo Ungaro. Oggi è circolata anche la voce di un ... Leggi su calcioweb.eu (Di giovedì 21 gennaio 2021) (Adnkronos) – L’accerchiamento suiIvno ad essere dati in bilico almeno due senatori, i ‘soliti’ Eugenio Comincini e Leonardo Grimani. Del primo, già ieri, si dava per certa la formalizzazione dell’addio a Iv. Ma ancora non è arrivata. Tra gli ‘attenzionati’ anche Anna Maria Parente, Mauro Marino (positivo al Covid e assente in questi giorni), si parla anche Giuseppe Cucca. “Tanti che vedono i loro nomi sui giornali, chiaper dire che non è vero”, dicono dal quartier generaleano. Ma c’è anche la consapevolezza che l’idea di finire all’opposizione con Matteo Salvini crei non poche perplessità. E ci sarebbero anche deputati (oltre a Vito De Filippo e Michela Rostan già usciti) in riflessione, tra questi viene dato Massimo Ungaro. Oggi è circolata anche la voce di un ...

altrettanto è avvenuto con la descrizione della crisi di governo in Parlamento. In pratica, una volta incassato il voto favorevole della Camera, si vorrebbe dare a intendere che il premier Conte si è ...

Consiglio dei ministri convocato alle 22, sul tavolo anche la delega ai Servizi segreti: tra i favoriti Pietro Benassi

E’ stato convocato intorno alle ore 22 di questa sera, a quanto si apprende da fonti di governo, il Consiglio dei ministri. Sul tavolo, secondo le stesse fonti, ci sarà anche la cessione della delega ...

E' stato convocato intorno alle ore 22 di questa sera, a quanto si apprende da fonti di governo, il Consiglio dei ministri. Sul tavolo, secondo le stesse fonti, ci sarà anche la cessione della delega ...