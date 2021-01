È ufficiale | Bridgerton avrà una seconda stagione

Leggi su wired

(Di giovedì 21 gennaio 2021) Prima poteva essere considerato solo un pettegolezzo messo in circolazione da Lady Whistledown, ora invece è una certezza: la serie Netflix del momentotornerà per una. A confermarlo è la stessa piattaforma di streaming, che ha trovato nella produzione di Shondaland una nuova hit, tanto da aver reso noto che è stata vista da più di 63 milioni di abbonati e che è al primo posto dei titoli più seguiti in 76 paesi al mondo, Italia compresa. Il rinnovo era dunque già dato per scontato, ma solo oggi è arrivata la conferma. Insieme all’annuncio dei nuovi episodi è arrivata anche la prima notizia per quanto riguarda la trama della: esattamente come accade nei romanzi di Julia Quinn, da cui la serie è tratta, ogni ciclo si focalizzerà su ...