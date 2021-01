Covid-19, la Ugl sanità e medici rilanciano l’idea di una patente di immunità per vaccinati. “Dare libera circolazione e snellire le procedure per far ripartire l’economia” (Di giovedì 21 gennaio 2021) E’ già partita da qualche giorno la procedura per l’inoculazione, agli aventi diritto in Sicilia, del richiamo del vaccino anti Covid-19. Tra qualche giorno, dunque, anche sull’isola ci saranno i primi immunizzati che, di conseguenza, potranno godere di una maggiore libertà di azione non essendo più veicolo di infezione. Da questo, quindi, ritorna in auge ... L'articolo UGL SICILIA. Leggi su uglsicilia (Di giovedì 21 gennaio 2021) E’ già partita da qualche giorno la procedura per l’inoculazione, agli aventi diritto in Sicilia, del richiamo del vaccino anti-19. Tra qualche giorno, dunque, anche sull’isola ci saranno i primi immunizzati che, di conseguenza, potranno godere di una maggiore libertà di azione non essendo più veicolo di infezione. Da questo, quindi, ritorna in auge ... L'articolo UGL SICILIA.

La maggioranza dei commercianti del centro storico di Santa Maria Capua Vetere si dice contraria all’introduzione della zona a traffico limitato. In particolare preoccupa la pedonalizzazione, seppure ...

Patentino e censimento degli immuni, così la lotta al Covid secondo i sindacati dei medici

La proposta è delle federazioni regionali Ugl sanità e medici e ha lo scopo di fornire una vera e propria patente di immunità a questi soggetti che hanno titolo anticorpale elevato ...

La proposta è delle federazioni regionali Ugl sanità e medici e ha lo scopo di fornire una vera e propria patente di immunità a questi soggetti che hanno titolo anticorpale elevato