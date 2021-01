Covid-19, festa di compleanno fa scattare l’allerta focolaio. Sindaco: “Troveremo i responsabili” (Di giovedì 21 gennaio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoUna festa di compleanno organizzata in una abitazione privata, con la partecipazione di una trentina di ragazzi tra cui uno risultato poi positivo al Covid, ha fatto scattare l’allerta “focolaio” a Teano, comune del Casertano in cui da inizio gennaio si stanno registrando numeri alti sul fronte dei contagi, in controtendenza rispetto alla maggioranza dei comuni della provincia. Il Sindaco Dino D’Andrea ha annunciato su Facebook che “la vicenda della presunta festa è oggetto di indagine da parte della polizia municipale”, e che “gli eventuali colpevoli di questo gesto insano ed irresponsabile saranno oggetto di sanzioni”; ha quindi invitato tutti i partecipanti alla festa, che si sarebbe tenuta nella ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 21 gennaio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoUnadiorganizzata in una abitazione privata, con la partecipazione di una trentina di ragazzi tra cui uno risultato poi positivo al, ha fatto” a Teano, comune del Casertano in cui da inizio gennaio si stanno registrando numeri alti sul fronte dei contagi, in controtendenza rispetto alla maggioranza dei comuni della provincia. IlDino D’Andrea ha annunciato su Facebook che “la vicenda della presuntaè oggetto di indagine da parte della polizia municipale”, e che “gli eventuali colpevoli di questo gesto insano ed irresponsabile saranno oggetto di sanzioni”; ha quindi invitato tutti i partecipanti alla, che si sarebbe tenuta nella ...

TeleradioNews : Teano. Compleanno, festa ‘col’ Covid’: positivo uno, ma tampone per tutti gli invitati - - TeleradioNews : Teano. Compleanno, festa ‘col’ Covid’: positivo uno, ma tampone per tutti gli invitati - - TeleradioNews : Festa di compleanno in casa. Fra gli invitati un positivo al covid - TeleradioNews : Festa di compleanno in casa. Fra gli invitati un positivo al covid - TeleradioNews : Festa di compleanno in casa. Fra gli invitati un positivo al covid -

Ultime Notizie dalla rete : Covid festa Covid, festa di compleanno per il gatto provoca 15 contagi Il Mattino Tutti i post taggati "festa casa torino"

Torino: “È qui la festa?”, la Polizia ferma i festeggiamenti a base di droga. Nessun rispetto delle misure anti Covid.

Teano. Compleanno, festa ‘col’ Covid’: positivo uno, ma tampone per tutti gli invitati

Teano. E’ accaduto sabato 16 gennaio, un gruppo di ragazzi ha organizzato una festa di compleanno in casa con piu’ ...

Torino: “È qui la festa?”, la Polizia ferma i festeggiamenti a base di droga. Nessun rispetto delle misure anti Covid.Teano. E’ accaduto sabato 16 gennaio, un gruppo di ragazzi ha organizzato una festa di compleanno in casa con piu’ ...