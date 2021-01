Combinata nordica, Coppa del Mondo Lahti 2021: si vola in Finlandia per una “grande classica” (Di giovedì 21 gennaio 2021) Nel weekend la Coppa del Mondo di Combinata nordica affronterà una delle proprie “Classiche Monumento”. Si gareggerà infatti a Lahti, dove generalmente si fa tappa tra fine febbraio o inizio marzo. Tuttavia, per ragioni logistiche legate al calendario, in questo 2021 l’appuntamento è stato anticipato di oltre un mese rispetto alle abitudini. La città del Päijät-Häme, posta circa 100 km a nord-est rispetto alla capitale Helsinki, ospita il massimo circuito per la trentacinquesima volta in trentotto anni di vita. Non sorprende, quindi, che sia la località in cui è andato in scena il maggior numero di competizioni individuali di primo livello. Sono ben 52 le gare che hanno avuto valore per la Coppa del Mondo e/o i Mondiali tenutesi a ... Leggi su oasport (Di giovedì 21 gennaio 2021) Nel weekend ladeldiaffronterà una delle proprie “Classiche Monumento”. Si gareggerà infatti a, dove generalmente si fa tappa tra fine febbraio o inizio marzo. Tuttavia, per ragioni logistiche legate al calendario, in questol’appuntamento è stato anticipato di oltre un mese rispetto alle abitudini. La città del Päijät-Häme, posta circa 100 km a nord-est rispetto alla capitale Helsinki, ospita il massimo circuito per la trentacinquesima volta in trentotto anni di vita. Non sorprende, quindi, che sia la località in cui è andato in scena il maggior numero di competizioni individuali di primo livello. Sono ben 52 le gare che hanno avuto valore per ladele/o i Mondiali tenutesi a ...

Le sorelle Malsiner in gara nella Cdm di Ljubno del fine settimana. Tutti i convocati di salto e combinata nordica

