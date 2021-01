Amici 20 | Lorella Cuccarini a muso duro contro Alessandra Celentano | chi la spunterà?

(Di giovedì 21 gennaio 2021) I rapporti traall’interno della scuola di “” rimangono tesissimi. Alla showgirl non è andato giù l’atteggiamento durissimo della collega nei confronti della sua ballerina Rosa. Sabato scorso laha parlato addirittura di “bullismo” chiedendo quindi pubblicamente che fosse estromessa dalla sala prove quando c’è Rosa. Ad inizio settimanaha mandato una lettera alla produzione su questo tema, letta da Maria De Filippi. Ribadendo la sua posizione e spiegando alcuni dettagli sul lavoro coreografico di questa settimana. Secondola coreografia che deve preparare Rosa questa settimana è “base e una che studia danza da 15 anni in ...

I rapporti tra Lorella Cuccarini e Alessandra Celentano all’interno della scuola di “Amici” rimangono tesissimi. Alla showgirl non è andato giù l’atteggiamento durissimo della collega nei confronti de ...La Celentano si è risentita di avere la De Filippi contro e ha lasciato lo studio fuori di sé. Invece, dopo la denuncia di Lorella del clima distruttivo che per lei c’è in trasmissione, per il momento ...