Uomini e Donne: la dura accusa a Gemma: “Ancora lo frequenti” (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Uomini e Donne: durante il programma viene fatta una sconcertante dichiarazione riguardo l’ex di Gemma Galgani che riguarda anche Aurora. Gemma Galgani (Instagram)Uomini e Donne è il famosissimo dating show in onda su Canale 5 ed ideato da Maria De Filippi. Inizialmente il programma aveva un format diverso ma poi la produzione decise di farlo diventare un vero e proprio spettacolo in cui le coppie potevano conoscersi davanti le telecamere. Negli anni non fu più solo una possibilità di trovare l’amore ma un vero e proprio trampolino di lancio verso la notorietà, come dimostrano i recenti tronisti e corteggiatori saliti alla ribalta. Tra i più famosi possiamo ricordare Andrea Damante e Giulia Salemi, che ad oggi vantano un gran seguito. Passano gli anni ... Leggi su kronic (Di mercoledì 20 gennaio 2021)nte il programma viene fatta una sconcertante dichiarazione riguardo l’ex diGalgani che riguarda anche Aurora.Galgani (Instagram)è il famosissimo dating show in onda su Canale 5 ed ideato da Maria De Filippi. Inizialmente il programma aveva un format diverso ma poi la produzione decise di farlo diventare un vero e proprio spettacolo in cui le coppie potevano conoscersi davanti le telecamere. Negli anni non fu più solo una possibilità di trovare l’amore ma un vero e proprio trampolino di lancio verso la notorietà, come dimostrano i recenti tronisti e corteggiatori saliti alla ribalta. Tra i più famosi possiamo ricordare Andrea Damante e Giulia Salemi, che ad oggi vantano un gran seguito. Passano gli anni ...

