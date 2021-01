Ultime Notizie Roma del 20-01-2021 ore 16 | 10

Leggi su romadailynews

(Di mercoledì 20 gennaio 2021)dailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione in studio a Giuliano Ferrigno emergenza covid in Italia ledosi di vaccini del carico settimanale Fighter circa 330000 kg come annunciato prima del 29% delle dosi previste da contratto la prossima settimana con il nuovo incarico per sull’8 specifico un altro sa manco che a quanto si apprende Sara però inferiore al 29% ti dovranno di vedere intanto il piano vaccini e attiva l’avvocatura per azioni legali nei confronti del gruppo farmaceutico alle regioni la richiesta di un accordo di solidarietà per garantire richiami a tutti governatori della Lega all’attacco Con te si prenda la responsabilità di risolvere la questione dicono che abbiamo argomento l’ingresso pubblico nel gruppo FC hai io così come hai fatto dal governo francese non è un tabù spiega il vice Ministro dell’Economia ...