Triestina | Lodi rescinde e va in D a Messina

(Di mercoledì 20 gennaio 2021) Torna in Sicilia Francesco(36) che quest'oggi ha trovato l'accordo per la rescissione con la, club di Serie C dove stava giocando poco. Il centrocampista di Frattamaggiore giocherà con l'FCin D club giallorosso che punta al salto di categoria.ritroverà il tecnico Pino Rigoli, suo estimatore, che lo ha cercato e contattato. Le parti sono d'accordo, entro domani l'ex centrocampista del Catania sarà nella città dello Stretto per cominciare gli allenamenti. Per il fantasista campano contratto di un anno e mezzo.ha scritto pagine di storia indimenticabili con la maglia del Catania, giocando quattro campionati in Serie A, dal 2011 al 2014 (con un intermezzo nel Genoa), poi altre tre stagioni in C fino al 2020: 20 gol in A, 23 in C e tante giocate d'autore.