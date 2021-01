Titans 3: Savannah Welch interpreterà Barbara Gordon (Di giovedì 21 gennaio 2021) Sarà l'attrice Savannah Welch a interpretare il ruolo di Barbara Gordon in Titans 3, in arrivo prossimamente su HBO Max. Titans 3 arriverà prossimamente su HBO Max e nel cast degli episodi inediti ci sarà anche Savannah Welch, a cui è stato affidato il ruolo di Barbara Gordon. Le riprese della terza stagione si sono già concluse e mostreranno l'attrice nella parte della giovane agente di polizia rimasta paralizzata dopo essere stata ferita dal Joker mentre lottava contro il crimine con il nome di Batwoman. Nelle prossime puntate di Titans si racconterà quello che accade quando Dick Grayson ritorna a Gotham City. Barbara Gordon si riavvicinerà sentimentalmente all'ex ... Leggi su movieplayer (Di giovedì 21 gennaio 2021) Sarà l'attricea interpretare il ruolo diin3, in arrivo prossimamente su HBO Max.3 arriverà prossimamente su HBO Max e nel cast degli episodi inediti ci sarà anche, a cui è stato affidato il ruolo di. Le riprese della terza stagione si sono già concluse e mostreranno l'attrice nella parte della giovane agente di polizia rimasta paralizzata dopo essere stata ferita dal Joker mentre lottava contro il crimine con il nome di Batwoman. Nelle prossime puntate disi racconterà quello che accade quando Dick Grayson ritorna a Gotham City.si riavvicinerà sentimentalmente all'ex ...

Arriva da Variety la notizia che l'attrice Savannah Welch è entrata a far parte del cast di Titans 3, l'attesa terza stagione della serie Titans.

