Resident Evil Village avrà il multiplayer? Spunta un altro riferimento alla modalità

Leggi su eurogamer

(Di mercoledì 20 gennaio 2021) Da settimane si è sparsa su internet la voce cheuna. E la probabilità continua ad aumentare visto che ora c'è un. Prima di tutto, facciamo un passo indietro: Capcom ha annunciato la scorsa settimana che un progettosconosciuto nell'universo diè stato sottoposto a una closed beta, il cui inizio è previsto per il 27 gennaio 2021. L'annuncio della beta ha rivelato che si trattava di un progettoricco di azione progettato per 4-6 giocatori. Dato che inizialmente non era chiaro se tra la beta e...