Pomeriggio Cinque, Barbara d'Urso furiosa con Pierpaolo Pretelli: "Non è possibile che…" (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Barbara d'Urso, come sempre, continua a dedicare spazio al Grande Fratello Vip nel suo appuntamento pomeridiano di Pomeriggio Cinque. E tra gli ospiti in studio dell'ultima diretta ci sarebbe dovuto essere anche Giulio Pretelli, il fratello di Pierpaolo, che negli ultimi giorni è stato nel mirino del gossip. Infatti, il giovane è stato in più … L'articolo proviene da Velvet Gossip.

