Jack Ma si è fatto vedere in pubblico dopo tre mesi (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Mercoledì mattina Jack Ma, il fondatore della multinazionale di e-commerce Alibaba e tra gli uomini più ricchi della Cina, è tornato a farsi vedere in pubblico in occasione di un incontro online, dopo tre mesi dall’ultima volta. Per diverse settimane Leggi su ilpost (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Mercoledì mattinaMa, il fondatore della multinazionale di e-commerce Alibaba e tra gli uomini più ricchi della Cina, è tornato a farsiinin occasione di un incontro online,tredall’ultima volta. Per diverse settimane

WARNERMUSICIT : Daniel, Zach, Corbyn, Johan e Jack ovvero i @whydontwemusic! ?? Con la loro musica hanno fatto innamorare milioni d… - DinoCisneros1 : RT @ilpost: Jack Ma si è fatto vedere in pubblico dopo tre mesi - ilpost : Jack Ma si è fatto vedere in pubblico dopo tre mesi - taleb_ano : @Andrea126_ Il fatto che non lo ascolti più nessuno però è vero, cazzo ha meno ascolti di Jack Harlow - J__Jack : @NandoPiscopo1 Sto Pantaleo Longo alla fine si è preso in peggiori insulti per essere andato al Verona e non aver fatto nulla hahs -