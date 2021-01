Interventi di messa in sicurezza delle strade provinciali, Biancardi: “Al via un maxi-piano” (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Tempo di lettura: 3 minutiAl via un piano di Interventi sulla rete stradale di competenza della Provincia. Nei prossimi giorni partirà una serie di lavori in diverse zone del territorio. Sono stati già affidati alle imprese aggiudicatarie i lavori di messa in sicurezza delle SS.PP. 189-221 – Primo lotto – che interesseranno il territorio del Comune di Bisaccia e la Fondo Valle Ufita. L’importo dei lavori è pari a 501.094,27 euro, oltre Iva. Ammonta, invece, a 310.789,57 euro, più Iva, l’investimento per i lavori di messa in sicurezza delle SS.PP. 80, 132 e 194 nei Comuni di Avella, Sperone e Baiano. Sempre lavori di messa in sicurezza riguarderanno la ex SS 374 a Summonte, nel tratto che va dalla SS 7 bis, alla SS 7 a ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Tempo di lettura: 3 minutiAl via undisulla rete stradale di competenza della Provincia. Nei prossimi giorni partirà una serie di lavori in diverse zone del territorio. Sono stati già affidati alle imprese aggiudicatarie i lavori diinSS.PP. 189-221 – Primo lotto – che interesseranno il territorio del Comune di Bisaccia e la Fondo Valle Ufita. L’importo dei lavori è pari a 501.094,27 euro, oltre Iva. Ammonta, invece, a 310.789,57 euro, più Iva, l’investimento per i lavori diinSS.PP. 80, 132 e 194 nei Comuni di Avella, Sperone e Baiano. Sempre lavori diinriguarderanno la ex SS 374 a Summonte, nel tratto che va dalla SS 7 bis, alla SS 7 a ...

Al via un piano di interventi sulla rete stradale di competenza della Provincia. Nei prossimi giorni partirà una serie di lavori in diverse zone del territorio. Sono stati già affidati alle imprese ag ...