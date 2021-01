Inquinamento atmosferico e smog: Brescia e Bergamo prime in Europa per mortalità da polveri sottili (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Più di 52mila morti premature, che avvengono ogni anno in quasi mille città europee potrebbero essere evitate applicando le linee guida dell’Organizzazione Mondiale della Sanità sulle polveri sottili Pm 2,5 e sul diossido di azoto (NO2). Centinaia di vite potrebbero essere salvate anche nelle città italiane, i cui dati sono stati elaborati in uno studio condotto da ricercatori dell’Università di Utrecht, del Global Health Institute di Barcellona e del Tropical and Public Health Institute svizzero. Brescia e Bergamo hanno il tasso di mortalità da particolato fine (PM2.5) più alto in Europa, ma tra le prime dieci città ci sono anche Vicenza (al quarto posto) e Saronno (all’ottavo). Per quanto riguarda le morti premature per NO2, invece, ci sono Torino (al terzo posto) e ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Più di 52mila morti premature, che avvengono ogni anno in quasi mille città europee potrebbero essere evitate applicando le linee guida dell’Organizzazione Mondiale della Sanità sullePm 2,5 e sul diossido di azoto (NO2). Centinaia di vite potrebbero essere salvate anche nelle città italiane, i cui dati sono stati elaborati in uno studio condotto da ricercatori dell’Università di Utrecht, del Global Health Institute di Barcellona e del Tropical and Public Health Institute svizzero.hanno il tasso dida particolato fine (PM2.5) più alto in, ma tra ledieci città ci sono anche Vicenza (al quarto posto) e Saronno (all’ottavo). Per quanto riguarda le morti premature per NO2, invece, ci sono Torino (al terzo posto) e ...

CottarelliCPI : La Lombardia torna in zona rossa. Perché è stata così colpita dal Covid? Nel 2018, 6 tra le 10 città con maggiore i… - CarloStagnaro : @CottarelliCPI Un recente paper @CNRsocial_ / @arpalombardia ha mostrato che particolato e virus non interagiscono… - infoitinterno : Verona undicesima città in Europa per morti da inquinamento atmosferico - dammilaclava : @AcquaroliF Presidente prenda a cuore il grave problema dell'inquinamento atmosferico che affligge Ancona e che vie… - teleambiente : Uno studio del @ISGLOBALorg ha selezionato le città europee con la più alta mortalità a causa dell’ #inquinamento… -