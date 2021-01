Hrant Dink, 14 anni dopo, simbolo della sete di giustizia in Turchia (Di mercoledì 20 gennaio 2021) ?È un anno che non ti vedo, sacrificherei la mia vita perché i miei occhi vedano te…”. Sono i versi di una struggente canzone della cantante siro-armena Lena Chamamyan. Ogni anno ascoltavamo questi versi durante le cerimonie di commemorazione della morte dell’intellettuale armeno di Turchia, Hrant Dink. Sono passati 14 anni da quando il fondatore e direttore di Agos, la rivista edita nelle lingue turca e armena, è stato assassinato, in pieno giorno, nel centro di Istanbul il 19 gennaio 2007. Hrant Dink è diventato un simbolo della sete di giustizia in un paese costellato fin dalla sua nascita da una lunga scia di omicidii. Se ne contano circa settanta ispirati dall’odio razziale, dal ... Leggi su huffingtonpost (Di mercoledì 20 gennaio 2021) ?È un anno che non ti vedo, sacrificherei la mia vita perché i miei occhi vedano te…”. Sono i versi di una struggente canzonecantante siro-armena Lena Chamamyan. Ogni anno ascoltavamo questi versi durante le cerimonie di commemorazionemorte dell’intellettuale armeno di. Sono passati 14da quando il fondatore e direttore di Agos, la rivista edita nelle lingue turca e armena, è stato assassinato, in pieno giorno, nel centro di Istanbul il 19 gennaio 2007.è diventato undiin un paese costellato fin dalla sua nascita da una lunga scia di omicidii. Se ne contano circa settanta ispirati dall’odio razziale, dal ...

