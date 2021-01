Governo | Conte da Mattarella | incontro interlocutorio**

(Di mercoledì 20 gennaio 2021) Roma, 20 (Adnkronos) - Uninterlocutorio. Laconiche le valutazioni che emergono sul colloquio al Quirinale tra il Presidente della Repubblica, Sergio, e il presidente del Consiglio, Giuseppe, salito al Colle per riferire al Capo dello Stato le sue valutazioni dopo la due giorni a Camera e Senato conclusasi con l'incasso della fiducia, al di sotto della maggioranza assoluta però a Palazzo Madama. (segue)

ernestocarbone : Vorrei ricordare che il governo Prodi nel 2008 cadde con 156 voti a favore. Gli stessi di Conte. Una riflessione s… - matteosalvinimi : ??E i senatori a vita hanno votato la fiducia a un governo dei 5 Stelle, il cui fondatore Beppe #Grillo diceva quest… - matteosalvinimi : Fate largo al governo di minoranza Conte-Monti-Ciampolillo! Quest’ultimo ha dichiarato oggi di ambire al posto di m… - fanpage : Ultim'ora Il premier Giuseppe Conte è salito al Quirinale. - TV7Benevento : **Governo: Conte rientra a P.Chigi, al Colle poco meno di un'ora di colloquio**... -

Ultime Notizie dalla rete : **Governo Conte

L'intenzione di Conte sarebbe quella di andare avanti, mantenendo per ora l'interim all'Agricoltura, e, solo successivamente, decidere la squadra di governo. Roma, 20 gennaio 2021 - Uniti per allargar ...Nel giro di poche ore siamo passati dalla diretta dal Senato italiano, con Giuseppe Conte, al giuramento di Joseph Robinette Biden Jr. A parte il nome di battesimo in comune, altri paralleli e converg ...