Governo | Bettini | “Non c’è altra maggioranza | Pd non teme elezioni”

ROMA – "Abbiamo evitato una crisi drammatica e abbiamo i numeri per portare avanti la maggioranza ma abbiamo anche l'obbligo di affrontare l'emergenza della pandemia e di scrivere il Recovery Fund. Se durante l'emergenza si allargherà la maggioranza e si consoliderà il quadro, vorrà dire che potremo fare un patto di legislatura fino alla fine e avere un riassetto del governo. Se questo non accadrà si andrà alle elezioni, noi non abbiamo paura delle elezioni". Così Goffredo Bettini, influente dirigente del Pd, ai microfoni di SkyTg24.

Roma, 20 gen (Adnkronos) - Il voto del Parlamento sul governo "è un buon punto di partenza", adesso "se durante questa emergenza si allargherà la maggioranza, si consoliderà il quadro, significa che p ...

