Gabry Ponte ha una malattia congenita al cuore: "Devo operarmi, ci sentiamo presto" (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Gabry Ponte ha spiegato sui social che a causa di una malattia congenita dovrà operarsi al cuore: 'Il mio cuore non va a tempo' Il dj Gabry Ponte ha recentemente rivelato sui suoi social che dovrà sottoporsi a un'operazione al cuore a causa di una malattia congenita: e i fan da diverse parti del mondo gli hanno mandato tutto il loro sostegno. "Sto per affrontare un'operazione un po' complicata per cercare di risolvere un problemino che mi insegue ormai da tanti anni: il mio cuore, ironia della sorte, non va a tempo", così il celebre produttore discografico ha confessato al mondo l'operazione che dovrà fare al cuore.

