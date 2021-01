Fermato in E45 con la droga, gli agenti scoprono una coltivazione di marijuana in casa: arrestato (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Evade di continuo dai domiciliari per acquistare droga, arrestato e portato in carcere 11 gennaio 2021 droga: da Perugia a Magione per spacciare, ma finisce in braccio ai Carabinieri 11 gennaio 2021 ... Leggi su perugiatoday (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Evade di continuo dai domiciliari per acquistaree portato in carcere 11 gennaio 2021: da Perugia a Magione per spacciare, ma finisce in braccio ai Carabinieri 11 gennaio 2021 ...

Aveva una serra in casa per coltivare la marijuana

Aveva allestito in una stanza della sua abitazione una vera e propria coltivazione di marijuana un uomo di 60 anni, residente a Roma, fermato per un controllo dalla polizia stradale di Todi sulla E45, ...

