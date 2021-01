'Disgusto e rabbia per quei rifiuti abbandonati in giro per Marsala' (Di mercoledì 20 gennaio 2021) 'Leggo una dichiarazione del Sindaco (che non conosco personalmente) secondo la quale la città sarà protagonista nel Mediterraneo. Ma protagonista di cosa? Del campionato di sporcizia? Del festival ... Leggi su tp24 (Di mercoledì 20 gennaio 2021) 'Leggo una dichiarazione del Sindaco (che non conosco personalmente) secondo la quale la città sarà protagonista nel Mediterraneo. Ma protagonista di cosa? Del campionato di sporcizia? Del festival ...

MicheleMirti : @luigidimaio Provo profondo disgusto per quello che avete mostrato a conferma di ciò che siete. Provo dolore e rabb… - 88Valery : @Gladys82012839 @TNannicini Più che rabbia disgusto!Anno distrutto un partito ora le conseguenze sono sotto gli occ… - marialosco : @ConteZero76 Io lo trovo patetico anche se di aggettivi per definirlo ce ne sono a bizzeffe...io non riesco a trova… - krudesky : RT @angelofusco1966: @VujaBoskov Leggere certi tweet fa rabbia, ti viene il disgusto. Poi, riflettendoci meglio, l'emozione che suscitano… - arual812 : RT @angelofusco1966: @VujaBoskov Leggere certi tweet fa rabbia, ti viene il disgusto. Poi, riflettendoci meglio, l'emozione che suscitano… -

Ultime Notizie dalla rete : Disgusto rabbia "Disgusto e rabbia per quei rifiuti abbandonati in giro per Marsala" Tp24 Beppe Grillo lancia una proposta: “Ci sia un patto tra tutti i partiti”. La Lega chiude subito le porte

"Non può esistere in questo momento una distinzione tra maggioranza ed opposizione perché tutti i rappresentanti del popolo devono contribuire uniti a sostenere, in uno dei momenti più bui della sua s ...

Salvini: “Un governo guidato dal centrodestra è possibile”

Il leader della Lega Matteo Salvini insiste: un governo a guida centrodestra è possibile in questa legislatura. Al termine di una conferenza stampa in Senato, il segretario della Lega ha sottolineato: ...

"Non può esistere in questo momento una distinzione tra maggioranza ed opposizione perché tutti i rappresentanti del popolo devono contribuire uniti a sostenere, in uno dei momenti più bui della sua s ...Il leader della Lega Matteo Salvini insiste: un governo a guida centrodestra è possibile in questa legislatura. Al termine di una conferenza stampa in Senato, il segretario della Lega ha sottolineato: ...